وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيير كاردان

رحل عن الدنيا مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي، بيير كاردان، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر عن عمر يناهز 98 عاما.

وأعلنت عائلته أنه توفي صباحا في المستشفى الأمريكي في Neuilly غربي باريس.

#BREAKING French fashion designer Pierre Cardin dies aged 98: family pic.twitter.com/Qo8L1vhqXp — AFP News Agency (@AFP) December 29, 2020

وأسس مصمم الأزياء صاحب الرؤية المستقبلية ورجل الأعمال العنيد، صاحب مطعم Maxim، دار الأزياء التي تحمل اسمه في عام 1950.

ولد بيير كاردان في سان بياجيو دي كالالتا (البندقية) في 2 يوليو 1922، وأمضى طفولته في سانت إتيان حيث تدرب على يد خياط. ووصل إلى باريس عام 1945 وظهر لأول مرة هناك، أولا مع Paquin ثم مع Schiaparelli، حتى أصبح رئيسا لأزياء كريستيان ديور في عام 1947، حيث قرر بعدها تأسيس دار الأزياء الخاصة به.

French fashion designer Pierre Cardin has died - French fine arts academy pic.twitter.com/xKuE9rYoEJ — Reuters (@Reuters) December 29, 2020

وبدأ مُجدد الأزياء الراقية الفرنسية بعد الحرب، ومطلق الخط الأول من ملابس الرجال، حياته المهنية عندما صمم نحو 30 زيا "لحزب القرن"، في حفلة تنكرية في قصر فينيسيا في 3 سبتمبر 1951، التي استضافها مالك القصر كارلوس دي بيستيجو. وبدأ في تصميم الأزياء الراقية في عام 1953.

وكان الراحل أحد أشهر 5 فرنسيين خارج فرنسا إلى جانب شارل ديغول، حيث يعمل لدى دار أزياء "كارديان" شركات تمثيل في أكثر من 100 دولة. وقد زار كارديان الاتحاد السوفيتي للمرة الأولى عام 1963، ومنذ ذلك الحين، زار الاتحاد السوفيتي/روسيا أكثر من 30 مرة، وحصل عام 2013 على وسام الصداقة الروسي، لمساهمته في تعزيز العلاقات الروسية الفرنسية.

تعاون بيير كارديان كذلك مع أكبر المسارح السوفيتية في الستينيات، وابتكر أزياء للعروض السوفيتية المختلفة، وفي عام 1986، أطلق إنتاج مجموعته في الاتحاد السوفيتي.

وكتبت عائلته في بيان: "يوم حزين للغاية لجميع عائلتنا، بيير كاردان توفي، المصمم الكبير، عبر قرن، ترك لفرنسا والعالم تراثا فنيا فريدا من نوعه في عالم الأزياء .. إننا جميعا فخورون بطموحه العنيد والجرأة التي أظهرها طوال حياته. رجل عصري يتمتع بمواهب عديدة وطاقة لا تنضب، انضم إلى ركب العالم في وقت مبكر جدا. عولمة البضائع والتجارة ".

وكان كاردان سباقا في مجاله، واعتمد على نطاق واسع نظاما للتراخيص يضمن له التوزيع في جميع أنحاء العالم، وتثبيت اسمه على منتجات متنوعة مثل السجائر أو العطور أو المياه المعدنية.

وبصفته رائدا في عالم الأزياء، انتقل مبكرا إلى آسيا حيث توجه إلى السوق اليابانية عام 1957.

المصدر: RT + لو موند