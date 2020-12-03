لأول مرة.. باكو تكشف عدد قتلى قواتها في حرب قره باغ

أعلت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الخميس أن عدد قتلى قواتها خلال العمليات القتالية في إقليم قره باغ منذ اندلاعها في أواخر سبتمبر وحتى توقفها في 10 نوفمبر بلغ 2783 فردا.

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وحسب الوزارة، فإن أكثر من 100 فرد لا يزالون في عداد المفقودين، بينما يتلقى 1245 جريحا العلاج في المستشفيات.

وكانت سلطات "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها أضافت أمس الأربعاء 34 اسما جديدا إلى قائمة قتلى جيشها خلال النزاع الأخير، ليصل إجمالي القتلى 1745 فردا.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الأرمنية، مقتل أكثر من 2425 عسكريا خلال حرب قره باغ الأخيرة.

المصدر: وكالات