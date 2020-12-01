 
مباشر
عاجل
إصابة رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بفيروس كورونا وحالته الصحية جيدة

أنقرة تعلن توقيع اتفاق مع موسكو لإنشاء مركز مراقبة مشترك في قره باغ

أخبار العالم

أنقرة تعلن توقيع اتفاق مع موسكو لإنشاء مركز مراقبة مشترك في قره باغ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9lx

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن انقرة وموسكو وقعتا وثيقة بشأن إنشاء مركز مراقبة مشترك في قره باغ.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "المحادثات الفنية بين روسيا وتركيا بشأن إنشاء وتشغيل مركز لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ قد اكتملت، وتم التوقيع على اتفاق".

وأضافت الوزارة أن روسيا وتركيا تستعدان الآن لبدء العمل.

وفي 10 نوفمبر وقع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا على اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل في ناغورنو قره باغ.

وتعهدت أرمينيا بإعادة مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى أذربيجان، كما تعهد الطرفان بتبادل الأسرى وجثث القتلى.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا