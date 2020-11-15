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إسرائيل تعتقل شخصا اجتاز الحدود من لبنان

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إسرائيل تعتقل شخصا اجتاز الحدود من لبنان
Reuters
جنوب لبنان
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اعتقل الجيش الإسرائيلي مساء السبت، شخصا اجتاز الحدود من لبنان، من جهة منطقة الغجر الحدودية، وأحالته إلى التحقيق، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفخاي أردعي عبر "تويتر" إن "قوات جيش الدفاع رصدت شخصا مشتبها فيه عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، فقامت بإلقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".

وقال موقع "إسرائيل 24" إن قوات عسكرية مشطت المنطقة، مستبعدا أن تكون خلفية الحادث "عدائية".

من جهته، لفت موقع "والا" العبري، إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق 10 قذائف ضوئية، في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن إطلاق القذائف جاء للتأكد من عدم وجود تحرك مشبوه من الجانب اللبناني.

المصدر: RT+ إسرائيل 24

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