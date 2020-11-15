إسرائيل تعتقل شخصا اجتاز الحدود من لبنان

اعتقل الجيش الإسرائيلي مساء السبت، شخصا اجتاز الحدود من لبنان، من جهة منطقة الغجر الحدودية، وأحالته إلى التحقيق، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفخاي أردعي عبر "تويتر" إن "قوات جيش الدفاع رصدت شخصا مشتبها فيه عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، فقامت بإلقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".

رصدت قوات جيش الدفاع، قبل وقت قصير، شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من #لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، فقامت بالقاء القبض عليه قرب منطقة #الغجر وتمت إحالته للتحقيق. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2020

وقال موقع "إسرائيل 24" إن قوات عسكرية مشطت المنطقة، مستبعدا أن تكون خلفية الحادث "عدائية".

من جهته، لفت موقع "والا" العبري، إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق 10 قذائف ضوئية، في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن إطلاق القذائف جاء للتأكد من عدم وجود تحرك مشبوه من الجانب اللبناني.

المصدر: RT+ إسرائيل 24