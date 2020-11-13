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المدعي العام لنيويورك يحقق في السجلات الضريبية لكبار المسؤولين في منظمة ترامب

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المدعي العام لنيويورك يحقق في السجلات الضريبية لكبار المسؤولين في منظمة ترامب
Reuters
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ذكرت وكالة بلومبرغ أن المدعي العام لولاية نيويورك يمضي قدما في التحقيق في السجلات الضريبية لعائلات كبار المسؤولين الماليين في منظمة ترامب كجزء من تحقيق في شركة الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة عن شخص مطلع، اشارته إلى أن التحقيق الذي أجرته المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، في منظمة ترامب يتضمن السجلات المالية، بدءا من نجل المدير المالي، ألين فايسلبرغ والزوجة السابقة لإبنه.

وينظر المكتب في سجلاتهم على أمل الحصول على مزيد من المعلومات حول عمليات الشركة والاستراتيجيات الضريبية، وذلك في إطار التحقيق المدني في ما إذا كانت الشركة قد أجرت تقييمات خاطئة لقيمة ممتلكاتها، من أجل الحصول على قروض أو مزايا ضريبية.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن مدير منظمة ترامب، باري فايسلبرغ، وزوجته السابقة، جينيفر فايسلبرغ، تلقيا عدة مزايا، ومن بينها إيجار مجاني لسنوات في مبنى مملوك للشركة بالقرب من "سنترال بارك". كما ورد أنهما استخدما محاسب الشركة لتقديم إقرارات ضريبية شخصية.

المصدر: "The Hill"

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