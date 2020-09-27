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"أخبار كاذبة".. ترامب يفند تقرير "نيويورك تايمز" عن إقراراته الضريبية

أخبار العالم

Reuters /FW1F/Will Dunham
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الأحد، حول سجلاته الضريبية.

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صحيفة: ترامب لم يدفع ضرائب عن دخله طيلة 10 سنوات
صحيفة: ترامب لم يدفع ضرائب عن دخله طيلة 10 سنوات

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله تعليقا على التقرير: "إنها أخبار كاذبة".

وكانت الصحيفة أشارت نقلا عن بيانات ضريبية، إلى أن ترامب دفع 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية المترتبة عليه عامي 2016 و2017.

وأضافت أنه في الـ15 سنة الماضية، لم يدفع الرئيس الأمريكي ضرائب الدخل طيلة 10 أعوام منها.

المصدر: "رويترز"

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