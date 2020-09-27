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صحيفة: ترامب لم يدفع ضرائب عن دخله طيلة 10 سنوات

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صحيفة: ترامب لم يدفع ضرائب عن دخله طيلة 10 سنوات
Reuters JPR
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن بيانات ضريبية، إن الرئيس دونالد ترامب دفع 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية المترتبة عليه عامي 2016 و2017.

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وأضافت أنه في الـ15 سنة الماضية، لم يدفع الرئيس الأمريكي ضرائب الدخل طيلة 10 أعوام منها.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق محكمة استئناف فدرالية لمنع المدعي العام في مانهاتن من تنفيذ أمر يطالبه بتقديم إقرارات ضريبية عن 8 سنوات، تتعلق بتحقيق جنائي في ممارساته التجارية.

المصدر: وكالات

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