تجدد الاحتجاجات في أرمينيا على وقف الحرب في قره باغ

تجمعت حشود من المحتجين أمام مقر الحكومة الأرمنية في يريفان مجددا، منددين بتوقيع رئيس الوزراء نيكول باشينيان اتفاق وقف الحرب في قره باغ.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المحتجين يطالبون بإلغاء الاتفاق الذي ينص كذلك على تسليم بعض المناطق المتاخمة لقره باغ لأذربيجان.

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وكان المحتجون قد اقتحموا مقر رئيس الوزراء الليلة الماضية بعد الإعلان عن توقيع باشينيان الاتفاق مع الرئيسين الأذربيجاني إلهام علييف والروسي فلاديمير بوتين، مطالبين باستقالة باشينيان.

وقال باشينيان إن خطوته كانت اضطرارية وهي أفضل ما يمكن القيام به في الظروف الحالية، وأن الاتفاق لا يعني "هزيمة أرمينيا".

المصدر: إنترفاكس