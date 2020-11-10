باشينيان يوضح سبب موافقته على اتفاق قره باغ

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أنه وقع على اتفاق وقف القتال في إقليم قره باغ بتوصية من قيادة القوات المسلحة.

وقال باشينيان في كلمة عبر "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "الجيش قال إن علينا التوقف، لأن لدينا مشاكل معينة واحتمالات حلها غير واضحة، والموارد نفدت".

أشار باشينيان أيضا إلى وجود عدد من المشاكل في عمل القوات المسلحة، منها أنه كانت هناك عشرات الحالات عندما لم يسمح سكان مناطق معينة للجيش بإعادة نشر قواته، إضافة إلى مشاكل في التجنيد، والمستوى المتدني القدرة القتالية لفصائل المتطوعين، وحالات الفرار من الخدمة.

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وأكد باشينيان أن محتوى البيان بشأن وقف القتال في قره باغ "ليس لصالح الجانب الأرمني، لكن لو لم يتم توقيعه، لكان ذلك سيؤثر سلبا على قدراتنا القتالية".

وأضاف: "وجدنا أنفسنا في موقف لم يكن فيه بديل عن توقيع الاتفاق".

وفي وقت سابق أعلن زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا عن توقيعهما على اتفاق لوقف الحرب في قره باغ، يتضمن إعادة بعض المناطق لأذربيجان وانسحاب القوات الأرمنية ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس الجديد في الإقليم.

المصدر: وكالات