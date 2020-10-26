الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتخطى الـ8 ملايين و600 ألف حالة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و617022 بزيادة 63195 حالة عن الحصيلة السابقة.

وذكرت المراكز الأمريكية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 224601 بعد أن أودى كورونا بحياة 380 إضافيين، مشيرة الى أن هذه الحصيلة سجلت حتى الرابعة مساء أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

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ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

المصدر: "رويترز"