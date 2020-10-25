الولايات المتحدة تسجل ثاني قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثاني على التوالي زيادة غير مسبوقة بأكثر من 80 ألف حالة في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة اليوم الأحد أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت 83718 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 83757 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت الجامعة أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 914 حالة وفاة جديدة، مقابل 943 وفاة الجمعة.

وسجلت في الولايات المتحدة إجمالا منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، ثمانية ملايين و578 ألفا و63 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 224 ألفا 906 حالات وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

المصدر: RT