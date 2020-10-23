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إيران تعلن فرض عقوبات على كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق

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إيران تعلن فرض عقوبات على كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق
Reuters Nazanin Tabatabaee WANA
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أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة عن فرض عقوبات على سفير الولايات المتحدة لدى العراق ونائبه وقنصلها في أربيل.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أن سفير الولايات المتحدة لدى بغداد ماثيو تولر "لعب دورا رئيسا في تنسيق هجمات إرهابية في العراق، مضيفا أن الدبلوماسي الأمريكي يقف وراء اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في بغداد أوائل يناير وفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وحذر الدبلوماسي من أن "الخطوات المعادية لإيران لن تبقى بدون رد".

المصدر: RT

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