بيلاروس.. الإفراج عن مواطن أمريكي وناشطين معارضين مع وضعهم رهن الإقامة الجبرية

أفرجت السلطات البيلاروسية عن المواطن الأمريكي، فيتالي شكلياروف، وناشطين اثنين معارضين بعد اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في البلاد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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وأشار موقع Tut.by الإخباري البيلاروسي إلى أن شكلياروف، وهو مستشار عمل في الولايات المتحدة وروسيا، اعتقل في يوليو الماضي بتهمة تنظيم أعمال شغب قبيل الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 9 أغسطس الماضي.

ووفقا للموقع فقد تم الإفراج عن شكلياروف، إلى جانب ليليا فلاسوفا، عضو في "مجلس التنسيق" المعارض، وإليا سالي، محامي أحد رموز المعارضة البيلاروسية، ماريا كوليسنيكوفا، مع وضعهم رهن الإقامة الجبرية.

وكان شكلياروف وفلاسوفا وسالي ضمن مجموعة المعتقلين الذي التقى بهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في أحد مراكز الاحتجاز الاحتياطي في العاصمة مينسك، في 10 أكتوبر الجاري.

وتشهد بيلاروس، منذ إعلان السلطات، في 9 أغسطس فوز لوكاشينكو (الذي يحكم البلاد منذ العام 1994) في الانتخابات الرئاسية مع حصوله على أكثر من 80% من الأصوات، احتجاجات لأنصار المعارضة الرافضين لنتائج الاقتراع الرسمية. ويطالب المحتجون برحيل لوكاشينكو والإفراج عن معتقلين سياسيين ومقاضاة المسؤولين عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.

المصدر: رويترز + وكالات