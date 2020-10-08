وزير الصحة الألماني يحذر من ارتفاع إصابات كورونا

أعرب وزير الصحة الألماني ينس سبان، عن قلقه جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، معتبرا أنه "أمر مقلق، كما أن الوضع المتدهور في أوروبا يشكل خطرا على ألمانيا".

وشدد سبان في تصريح على "أننا نريد منع حصول ارتفاع قاس"، بعد أن زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بمقدار 4058 حالة إلى 310144 حالة، وهو معدل لم يحصل منذ أبريل.

وفي السياق، كشف معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية، أنه "من المحتمل أن نشهد 10000 حالة جديدة من حالات فيروس كورونا يوميا في ألمانيا".

المصدر: "رويترز"