الحرس الثوري يتسلح بـ 188 طائرة مسيرة جديدة

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية تسلمت، اليوم الأربعاء، 188 طائرة مسيرة محلية الصنع.

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي، خلال مراسم تسليم 188 طائرة مسيرة إلى القوات البحرية التابعة للحرس:"القوات البحرية في الحرس الثوري تتزود بطائرات مسيرة قادرة على حمل وإطلاق الصواريخ.. لن نتوقف عن تعزيز قدراتنا العسكرية وزيادة مدى أسلحتنا وعمق ملاحتنا في مياه الخليج".

من جهته قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، العميد علي رضا تنغسيري: "الطائرات الإيرانية المسيرة رصدت حاملة الطائرات الأمريكية (USS Nimitz CVN-68) ومجموعة سفن تابعة لها قبل عبورها مضيق هرمز مؤخرا".

المصدر: RT