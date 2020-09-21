هندي يشق بطن زوجته الحبلى بمنجل للتحقق من جنس المولود المنتظر!

اعتقلت الشرطة في شمال الهند رجلا بعد أن بقر بطن زوجته الحبلى بمنجل، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة ومقتل جنينها الذي كان ذكرا، وذلك حسبما قالت الشرطة وأقارب المرأة.

وأضافت الشرطة في بوداون بولاية أوتار براديش، في أعقاب الاعتداء الذي وقع يوم السبت، إن الزوجة ترقد في العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة نيودلهي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شقيقها جولو سينغ قوله إن الاعتداء وقع بسبب رغبة الزوج في معرفة جنس الجنين، مشيرا إلى أن للزوجين خمس بنات.

وأضاف: "هاجمها بمنجل وشق بطنها قائلا إنه يريد التحقق من نوع الجنين".

المصدر: "رويترز"