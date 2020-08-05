كوريا الجنوبية تعتزم تطوير سلاح لمراقبة جارتها الشمالية على مدار الساعة

كشفت وكالة أبحاث حكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء إن سيئول تعتزم تطوير أقمار صناعية صغيرة جدا لمراقبة جارتها الشمالية بشكل أفضل.

إقرأ المزيد

ومن المتوقع أن تسمح الأقمار الصناعية الصغيرة المزودة بتقنية رادار الفتحة التركيبية (SAR) لكوريا الجنوبية بمراقبة الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية في الوقت الحقيقي تقريبا، وفقا لوكالة تطوير الدفاع (ADD).

وعند استخدام 32 وحدة من هذه الأقمار الصناعية في وقت واحد، سيتمكن الجيش الكوري الجنوبي من مراقبة الشمال كل 30 دقيقة ليلا ونهارا، بغض النظر عن الطقس.

والبحث الذي تم إطلاقه في ديسمبر، هو الآن في مرحلة التصميم الأولي ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2023.

وكان مشروع التطوير هذا واحدا من سلسلة من المشاريع البحثية الجارية حاليا والتي كشفت عنها الوكالة لوسائل الإعلام في مركز اختبار أنظمة الدفاع في بلدة "نيه أن"، على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب سيئول، يوم الاثنين قبل الذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها.

وفي الشهر الماضي، زار الرئيس مون جيه-إن مقر الوكالة في مدينة "دايجون"، على بعد 160 كيلومترا جنوب سيئول، وأعرب عن امتنانه لمساهمتها في البحوث الخاصة بفيروس كورونا بناء على خبرتها البحثية في مجال الكيمياء الحيوية.

ومع الغواصات المسيرة، سيتمكن الجيش من جمع المعلومات بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين دون إرسال بحارة إلى المنطقة عالية الخطورة، وفقا للوكالة.

وقامت الوكالة أيضا بتطوير سلسلة "هيونمو" من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وصاروخ "هيسونغ" المضاد للسفن، وصاروخ "تشونغونغ" أرض - جو، وهاوتزر "كي 9" ذاتي الدفع، ودبابة القتال "كي 2" وغيرها من الأسلحة ويتم تصدير بعضها.

المصدر: "يونهاب"