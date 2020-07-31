أول قمر صناعي عسكري كوري جنوبي يصل إلى المدار بنجاح

أعلنت إدارة برنامج شراء مستلزمات الدفاع في سيئول، أن أول قمر صناعي كوري جنوبي للاتصالات العسكرية وصل بنجاح إلى موقعه في المدار الجغرافي الثابت اليوم الجمعة، بعد 10 أيام من إطلاقه.

إقرأ المزيد

وذكرت أن قمر"أناسيس - 2" الذي تم إطلاقه في الأسبوع الماضي من فلوريدا على صاروخ "فالكون 9" الذي صنعته شركة الفضاء الأمريكية التجارية "سبيس إكس"، وصل إلى الموقع في مدار ثابت على بعد حوالي 36,000 كيلومتر فوق الأرض.

وقالت إن الجيش الكوري الجنوبي سيسيطر على النظام في أكتوبر بعد أن تقوم شركة "إيرباص للدفاع والفضاء" الأمريكية باختبار وظائفه وقابليته للتشغيل.

وبالإطلاق الناجح للقمر الصناعي "أناسيس - 2"، أصبحت كوريا الجنوبية عاشر دولة في العالم تمتلك قمرا صناعيا للاتصالات للأغراض العسكرية فقط.

وقالت إدارة برنامج شراء مستلزمات الدفاع إنه من المتوقع أن يعزز القمر الصناعي بشكل كبير قدرة الجيش على التعامل مع الحرب التي تتمحور حول الشبكة، مشيرة إلى زيادة قدرة إرسال البيانات وقدرات مكافحة التشويش.

وعلى الأرض، تقود وكالة التطوير الدفاعي التي تديرها الدولة، المشروع لتطوير 8 أجهزة مختلفة، بما في ذلك تلك التي يمكن استخدامها على المركبات، للتواصل مع "أناسيس - 2".

وسيتم وضع القمر الصناعي تحت التقييم التشغيلي النهائي بحلول نهاية العام الجاري.

وقال "وانغ جونغ-هونغ"، رئيس إدارة برنامج شراء مستلزمات الدفاع، "سنبذل المزيد من الجهود لتطوير صناعة الدفاع ذات الصلة لأخذ زمام المبادرة في الفضاء الذي سيصبح ساحة معركة جديدة".

المصدر: "يونهاب"