سيئول: سمح لنا بتطوير صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها أصبحت قادرة على تطوير صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب، بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة للصواريخ مع الولايات المتحدة.

وقال بموجب الاتفاق، "كيم هيون-جونغ"، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على رفع القيود المفروضة منذ عقود على استخدام سيئول للوقود الصلب لإطلاق صاروخ فضائي، اعتبارا من اليوم.

وأضاف: "بالتالي، فإن الشركات ومعاهد البحوث الكورية الجنوبية، وحتى الأفراد، أصبحوا قادرين تقنيا على تطوير وإنتاج وامتلاك صواريخ فضائية باستخدام ليس الوقود السائل فقط، ولكن أيضا الوقود الصلب والهجين دون قيود".

وتابع قائلا: "سيساعد ذلك على تطوير قدرات المخابرات والمراقبة والاستطلاع للجيش الكوري الجنوبي".

ووفقا له، تتمكن كوريا الجنوبية بموجب الاتفاق من إطلاق أقمار تجسس عسكرية في مدار منخفض، تحلق على ارتفاع ما بين 500 و2000 كيلومتر، في أي وقت وفي أي مكان".

وأكد أنه "في هذه الحالة، ستكون شبه الجزيرة الكورية بأكملها تحت مراقبة الجيش الكوري الجنوبي على مدار الساعة".

ووقعت سيئول لأول مرة على المبادئ التوجيهية للصواريخ مع واشنطن في عام 1979. وقد تم تعديل المبادئ التوجيهية آخر مرة في عام 2017 لرفع قيود على وزن الرأس النووي للصواريخ الباليستية وتحديد مداها بـ 800 كيلومتر.

وأمر الرئيس مون جيه-إن قسم الأمن القومي بالمكتب الرئاسي في أكتوبر الماضي بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن المبادئ التوجيهية. وقاد "كيم" المفاوضات منذ تسعة أشهر.

المصدر: يونهاب