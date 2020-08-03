وصول أكبر طائرة بالعالم إلى إسرائيل لنقل منظومة "القبة الحديدية" للجيش الأمريكي (فيديو)

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الاثنين، بهبوط أكبر طائرة في العالم من طراز "أنطونوف"، في مطار بن غوريون الدولي، بهدف نقل منظومة "القبة الحديدية" إلى الجيش الأمريكي.

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ووصلت طائرة "أنطونوف "An-225 - التي تم بناؤها في الثمانينيات في أوكرانيا في ظل الاتحاد السوفييتي، وهي تعد أكبر طائرة لا زالت موجودة في العالم، من الولايات المتحدة، وهي تحمل شاحنات الجيش الأمريكي التي سيتم تجهيزها بأجزاء منظومة دفاع القبة الحديدية الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم نقل المنظومة لاحقا إلى أمريكا.

מטוס הקרגו הגדול, אנטונוב 225 בנחיתה בארץ לפני זמן קצר pic.twitter.com/3n43ShV1e7 — YoGa (@YoGa42137200) August 3, 2020

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية، أعلنت أن طائرة شحن ستحط في مطار بن غوريون في تل أبيب، لتحمل بطاريتين من القبة الحديدية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الطائرة ستهبط مساء اليوم في مطار بن غوريون لتحميل بطاريتين من القبة الحديدية، وأن الطائرة تحمل على متنها شاحنات من طراز أوشكوش لنقل أنظمة القبة إلى القوات الدفاعية الأمريكية".

وخلصت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيانها، إلى أن "نظام القبة الحديدية الذي طورته إسرائيل، سيستخدم لحماية القوات الأمريكية من مجموعة واسعة من التهديدات الباليستية والجوية".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل