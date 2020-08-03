إسرائيل.. أمريكا ترسل طائرة شحن لتسلم بطاريتين من القبة الحديدية

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، أن طائرة شحن أمريكية ستحط في مطار بن غوريون في تل أبيب، لتحمل بطاريتين من القبة الحديدية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الطائرة ستهبط مساء اليوم في مطار بن غوريون لتحميل بطاريتين من القبة الحديدية، وأن الطائرة تحمل على متنها شاحنات من طراز أوشكوش لنقل أنظمة القبة إلى القوات الدفاعية الأمريكية".

وخلصت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيانها، إلى أن "نظام القبة الحديدية الذي طورته إسرائيل، سيستخدم لحماية القوات الأمريكية من مجموعة واسعة من التهديدات البالستية والجوية".

ووقعت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الأمن الإسرائيلية اتفاقية في أغسطس عام 2019، لبيع بطاريتين من القبة الحديدية للجيش الأمريكي.

وطلب الجيش الأمريكي من الكونغرس عام 2018، ميزانية قدرها 373 مليون دولار لشراء البطاريات من شركة "رفائيل" الإسرائيلية، وهي الجهة المعنية بتطوير الأسلحة والتقنية العسكرية في إسرائيل.

المصدر: "إسرائيل 24"