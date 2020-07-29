بسبب آيا صوفيا.. هجوم غير مألوف على عزمي بشارة واتهامات له بكراهية "الإسلام"

شن الإعلامي المصري محمد ناصر، المذيع في قناة "مكملين" التي تبث من تركيا، هجوما حادا على المفكر الفلسطيني عزمي بشارة، ووصفه بـ"الجاسوس وعميل الصهاينة".

وعلى خلفية مقال نشرته صحيفة يديرها المفكر الفلسطيني، عزمي بشارة، انتقد تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، شن الإعلامي المصري محمد ناصر، هجوما حادا، قال فيه إن "عزمي بشارة تربى في أحضان الصهاينة، ثم خرج إلى أحضان الأمير (القطري) تميم (بن حمد آل ثاني)"، مشيرا إلى أن "عزمي حصل على أموال لا تحصى من أمير قطر الحالي".

وقال الإعلامي المصري في قناته على "يوتيوب"، إن "عزمي بشارة يكره كل ما هو إسلامي وتربى في أحضان الصهاينة وخرج من أحضان الصهاينة إلى حضن البترول"، وأضاف أن "آيا صوفيا بدأت تظهر كقضية قومية بأموال إماراتية"، مشيرا إلى أن أهداف الإمارات وعزمي بشارة تلاقت في هذا الإطار.

المصدر: RT