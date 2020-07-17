أردوغان: خطوات مصر في ليبيا غير شرعية

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس مصر "بمخالفة القانون من خلال تصرفاتها في ليبيا".

وقال أردوغان، ردا على سؤال عن تدخل مصري محتمل في ليبيا، إن الخطوات التي تتخذها القاهرة في هذا البلد ودعمها لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر "غير مشروعة"، حسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وتعد مصر من أهم حلفاء حفتر الإقليميين، فيما تقدم تركيا دعما عسكريا إلى الطرف الثاني للنزاع، وهو حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.

وشهدت ليبيا في الآونة الأخيرة تطورات ميدانية متسارعة حيث استطاعت قوات حكومة الوفاق إحراز تقدم ميداني ملموس وبسط سيطرتها على كامل ضواحي طرابلس ومدينة ترهونة الاستراتيجية، فيما تراجعت قوات حفتر إلى مدينة سرت والقتال جار الآن من أجل السيطرة عليها.

وفوض مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح (والذي يتخذ من طبرق مقرا له) مصر مؤخرا بالتدخل عسكريا في ليبيا بغية "حفظ أمن البلدين القومي".

المصدر: رويترز