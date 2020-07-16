عراقجي: لو لم نحارب "داعش" في سوريا لكان علينا مواجهته في طهران

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي، أنه "لو لم نحارب تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، لكان علينا أن نواجهه في كابل وطهران".

وفي حديث خلال ملتقى "آفاق العلاقات الايرانية الافغانية، التحديات والفرص"، مساء الخميس، قال عرقجي: "ينبغي أن تمضي عملية محادثات السلام في أفغانستان في مسار نشهد فيه المشاركة الشاملة لمختلف الفئات الموجودة بما فيها طالبان".

وأضاف: "طالبان تمثل واقعا في أفغانستان، ولابد أن تتجه عملية محادثات السلام نحو أن تكون لهذه الحركة حصتها بما يتناسب مع قوتها، وأن تتحرك في إطار الدستور الأفغاني في أجواء سلمية هادئة".

وأوضح أن "القرار النهائي يتخذه الشعب والحكومة الأفغانية، ونحن لا نتدخل في شؤون أفغانستان".

وبشأن نشاطات مجموعة "الفاطميون"، قال عراقجي: "هذه المجموعة تألفت من أشخاص تطوعوا لمحاربة الإرهاب وقدموا التضحيات، وعلينا أن نتقبل هذه الحقيقة بأننا لو لم نحارب الإرهاب التكفيري في سوريا، لكان علينا أن نحاربه في شوارع كابل وطهران".

المصدر: "فارس نيوز"