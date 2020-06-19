تركيا: تعاوننا مع واشنطن قد يصنع فارقا إيجابيا في ليبيا

أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، الجمعة، على أن التعاون بين تركيا والولايات المتحدة في الملف الليبي اكتسب عمقا قد يصنع "فارقا إيجابيا".

وقال أوقطاي في كلمته خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي التركي: "الموقف الحازم والمبدئي لتركيا في سوريا وليبيا، كسر شوكة الأعداء والتنظيمات الإرهابية بمن فيها داعش والعمال الكردستاني".

وأضاف: "نقوم بتعميق محادثاتنا الثنائية حول ليبيا، كما أتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في المكالمة الهاتفية مطلع الشهر الجاري، بحيث يمكن لواشنطن وأنقرة إحداث فارق إيجابي معا".

وفي السياق، أكد نائب الرئيس التركي على أن بلاده "تواصل الالتزام بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار في الحجم التجاري بين البلدين"، وذلك ضمن الأهداف التي وضعها الرئيسان أردوغان وترامب.

وقال: "الشراكة التركية الأمريكية تمتد إلى أكثر من 70 عاما".

يأتي هذا بعدما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، على تقارب وجهات النظر بين الرئيسين التركي والأمريكي حول الأزمة في ليبيا.

وشدد على أهمية العمل المشترك بين تركيا والولايات المتحدة في سبيل إحلال الاستقرار بالمنطقة، وتأمين مستقبل أفضل لليبيا وشعبها.

المصدر: "الأناضول"