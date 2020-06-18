تشاووش أوغلو: يشير إلى تقارب وجهات النظر بين أردوغان وترامب حول ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس، تقارب وجهات النظر بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب حول الأزمة في ليبيا.

وأكد في كلمته خلال ندوة نظمتها لجنة التوجيه الوطني التركي الأمريكي أن "الولايات المتحدة باشرت باتخاذ دور أكثر فعالية في ليبيا".

وقال: "الرئيس أردوغان اقترح أن تعمل أنقرة وواشنطن معا بخصوص ليبيا، وقابل ترامب المقترح بإيجابية".

وأضاف: "وعليه، تلقينا تعليمات للعمل المشترك في ليبيا على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع، فضلا عن الاستخبارات".

وشدد على أهمية العمل المشترك بين تركيا والولايات المتحدة في سبيل إحلال الاستقرار بالمنطقة، وتأمين مستقبل أفضل لليبيا وشعبها.

وأشار إلى أن العلاقات التركية الأمريكية تشهد تذبذبا على فترات عبر الزمن، إلا أنها "اكتسبت بعدا جديدا مؤخرا في ظل تفشي جائحة كورونا".

ولفت إلى أن رئيسي البلدين في حال من الحوار المكثف منذ تفشي الفيروس، وأن "إرسال تركيا مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة قوبل بإيجابية كبيرة، وكان مؤشرا مهما على أن الصديق الحقيقي، هو الصديق الذي يؤازر في الأوقات الحرجة".

المصدر: "الأناضول"