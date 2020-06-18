إيران.. انخفاض ملموس في الوفيات اليومية بكورونا واستقرار في الإصابات

شهدت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد في إيران انخفاضا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس عن رصد 87 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء (مقابل 120 وفاة أمس الأربعاء و115 وفاة الثلاثاء و113 وفاة الاثنين و107 وفيات الأحد)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في الجمهورية الإسلامية إلى 9272 حالة وفاة.

ولا يزال معدل الإصابات اليومية بكورونا في إيران عند مستوى مستقر خلال هذه الفترة، وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 2596 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في إيران 197647، بما في ذلك 156991 حالة شفاء.

ولفتت الوزارة إلى أن 2795 مصابا بـ"كوفيد-19" لا يزالون في العناية المركزة.

وأجري في إيران حتى الآن أكثر من 1.344 مليون فحص لتشخيص "كوفيد-19".

ولا يزال الوضع الوبائي عند المستوى الأحمر في محافظات خوزستان وبوشهر وأذربيجان الشرقية وكرمان وهرمزغان.

المصدر: RT