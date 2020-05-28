ترامب: لن أغلق صفحتي في "تويتر"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لن يغلق حسابه في "تويتر"، رغم عدم رضاه عن نشاط هذه المنصة، مشيرا إلى أنه يعتبرها أداة لا بد منها لتواصله مع الشعب الأمريكي.

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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الخميس: "لو كانت لدينا بالفعل وسائل إعلام غير منحازة، لكنت قد فعلت ذلك بلا إبطاء".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يعتبر "تويتر" منصة حرة للتعبير عن رأي، بل محررا "يروج لوجهة نظره"، مضيفا أن الانتقادات نفسها يوجهها إلى "غوغل" و"فيسبوك" ومواقع تواصل اجتماعي أخرى.

وعبر ترامب عن اعتقاده أن هذه المواقع تتفوق على وسائل الإعلام التقليدية من حيث تأثيرها على أذهان الناس.

وتوعد ترامب مجددا أنه قد يقرر إغلاق "تويتر"، لكنه اعترف بأنه يحتاج إلى استشارة قانونيين قبل أن يتخذ أي قرار بهذا الشأن.

ويعد ترامب مستخدما نشطا لمواقع التواصل الاجتماعي التي يرى فيها وسيلة لنقل وجهة نظره إلى الناخبين خارج وسائل الإعلام التي يعتبر كثيرة منها غير موضوعية وخاضعة للديمقراطيين في "حربهم" عليه.

المصدر: إنترفاكس