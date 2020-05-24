أردوغان يدعو لحماية إنجازات تركيا في مواجهة كورونا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى حماية ما حققته بلاده في مكافحة فيروس كورونا وتعزيز نجاحها في ذلك.

وأضاف، خلال اجتماع مع أعضاء فرع حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول السبت عبر تقنية الفيديو كونفرانس أن "العالم يتابع عن كثب مكافحة تركيا لفيروس كورونا ورؤيتها لمرحلة ما بعد الوباء".

وأعلن أن تركيا ستفتتح الأربعاء جزيرة ياسّي أدا في بحر مرمرة باسمها الجديد جزيرة الديمقراطية والحرية.

يذكر أن الجزيرة صدر فيها قرار إعدام رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه، بعد الانقلاب العسكري عام 1960.

المصدر: وكالة الأناضول