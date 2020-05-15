"جونز هوبكنز": أكثر من 4.5 مليون مصاب بكورونا عبر العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تتابع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أن حصيلة الإصابات بهذا الفيروس تجاوزت 4.5 مليون حالة عبر العالم.

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وأشارت الجامعة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا بلغت، حتى الآن، 4516360 حالة، أما عدد الوفيات الناجمة عن تبعات الإصابة فهو 306051.

وذكرت جامعة هوبكنز أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة بكورونا (1432045)، وتليها روسيا (262843) وبريطانيا (238003)، وإسبانيا (230183).

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضا قائمة الدول ذات العدد الأكبر من الوفيات بين المصابين (زهاء 86.9 ألف)، لتليها بريطانيا (34 ألفا) وإيطاليا (31.6 ألف) وفرنسا (27.5 ألف).

المصدر: تاس