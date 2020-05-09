جامعة "جونز هوبكنز": إصابات كورونا في العالم تجاوزت الـ4 ملايين وأمريكا في المقدمة

أفادت آخر بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، بأن الإصابات بفيروس كورونا في العالم، تجاوزت الـ4 ملايين، وأن الولايات المتحدة لا تزال الأولى عالميا لناحية عدد المصابين.

وأظهرت آخر بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تتابع الإحصاءات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات بلغ حتى الساعة 4004224 حالة، والوفيات 277860 حالة.

وحسب الجاحعة تأتي الولايات المتحدة في المركز الأول بين دول العالم من حيث عدد الإصابات بفارق كبير، حيث سجلت 1305199 حالة، تليها إسبانيا - 222857 حالة، ثم إيطاليا - 218268 حالة، وبريطانيا - 216252 حالة، وروسيا - 198676 حالة، وفرنسا - 176762 حالة، وألمانيا - 171264 حالة، والبرازيل - 148670 حالة، وتركيا - 137115، فيما تحل إيران في نهاية قائمة الدول العشر الأولى بإصابات كورونا بـ106220 حالة.

والولايات المتحدة الأولى عالميا أيضا في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، حيث بلغت الحصيلة 78469 وفاة، وشغلت بريطانيا المركز الثاني بـ31662 حالة، تليها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل.

ووصل عدد الحالات المتعافية من الفيروس في العالم إلى 1348380.

وتشير هذه الأرقام إلى أن العالم شهد ارتفاعا في عدد الإصابات بالعدوى من مليونين إلى 4 ملايين، خلال 26 يوما، فيما استغرق ارتفاع هذا العدد من مليون إلى مليونين 13 يوما قبل ذلك، ما يدل على تباطؤ وتير تفشي الفيروس في الفترة الأخيرة.

المصدر: RT