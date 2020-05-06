البرازيل.. ارتفاع قياسي في الوفيات جراء كورونا

ارتفع العدد اليومي لوفيات فيروس كورونا في البرازيل بشكل قياسي يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 6935 إصابة جديدة بالفيروس منذ مساء يوم الاثنين و600 وفاة.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قفز إلى 114715 والوفيات إلى 7921 مما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

وأكد واندرسون أوليفييرا، وهو مسؤول بارز في وزارة الصحة، في تصريحات للصحفيين مساء يوم الثلاثاء أن الوفيات الجديدة لم تقع بالضرورة في اليوم السابق لكن تم تسجيلها رسميا خلال هذه الفترة. وأضاف أن مختبرات خاصة أجرت أكثر من مئة ألف فحص لكن الحكومة لم تسجل نتائجها رسميا.

المصدر: رويترز