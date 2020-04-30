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النمسا ترسل 60 منزلا متنقلا لمساعدة اليونان في إيواء المهاجرين

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النمسا ترسل 60 منزلا متنقلا لمساعدة اليونان في إيواء المهاجرين
Reuters
النمسا ترسل 60 من حاويات المنازل لمساعدة اليونان في إيواء المهاجرين
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قالت الحكومة اليونانية اليوم الخميس، إن النمسا أرسلت إليها 60 منزلا متنقلا (كرفانات) للمساعدة في إيواء المهاجرين في المخيمات الموجودة بجزر بحر إيجه، شرقي البلاد.

ووصلت الكرفانات، بعضها بغرض الإيواء والبعض الآخر لأغراض صحية، إلى أكبر الموانئ اليونانية "سالونيك".

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وسيتم شحن معظم هذه المنازل إلى جزيرة ساموس، وهي واحدة من الجزر الخمس التي تستضيف أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء ومخيمات المهاجرين، قبالة الساحل التركي.

وتعرضت منازل متنقلة عدة للتدمير في وقت سابق خلال هذا الأسبوع بسبب حرائق يبدو أن المهاجرين هم من أضرموها، ومن المقرر أن تصل شحنة أخرى، 120 كرفانا، من النمسا الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه المساعدات في إطار آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، بناء على طلب من اليونان، التي طلبت منشآت منزلية ومواد صحية، حسبما ذكرت وزارة الهجرة في أثينا.

وتعد المخيمات الموجودة في هذه الجزر البوابة الرئيسية للمهاجرين الذين حضروا من تركيا، ويأملون في الوصول إلى دول غنية في أوروبا عبر البلقان.

وتراجعت موجة تدفق اللاجئين خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود اليونانية، وجائحة فيروس كورونا.

المصدر: د ب أ

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