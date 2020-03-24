النمسا تحصل على 20 مليون كمامة طبية من الصين لمكافحة كورونا

أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستحصل على 20 مليون كمامة طبية من الصين ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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وقال كورتس، في مؤتمر صحفي: "نعرب عن شكرنا للصين، على تقديمها 20 مليون كمامة طبية، ستحصل عليها البلاد، وأول 5 ملايين ستصل هذا الأسبوع"​​​.

وأشار المستشار إلى أن حكومته ستجري تقييما للبيانات الإحصائية الموجودة في البلاد من أجل فهم مدى فعالية التدابير التقييدية وستخبر السكان يوم الجمعة القادم، عن تطور الأحداث.

وبحسب السلطات النمساوية، فقد تم إجراء 28391 اختبارا على الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى الساعة الثامنة صباح اليوم، وتم تسجيل 4486 إصابة. وحتى الآن، توفي في النمسا 25 شخصا جراء إصابتهم بالعدوى.

المصدر: سبوتنيك