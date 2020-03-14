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النمسا تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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النمسا تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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اعلنت سلطات النمسا اليوم تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 655.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية أنه تم حتى الآن إجراء 7467 اختبارا للكشف عن الفيروس، في مختلف المناطق وأشارت إلى شفاء 6 من المصابين مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

 

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ويوم أمس، فرضت سلطات النمسا الحجر الصحي على منطقتي باتسناوتال وسانت أنطون في مقاطعة ارلبیرغ الغربیة بعد اكتشاف فيروس كورونا لدى بعض السياح هناك.

المصدر: وكالات

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