بريطانيا لم تتخذ قرارا بعد بشأن عودة المدارس

قال وزير التعليم البريطاني جافين وليامسون الأحد، إنه لا يوجد قرار بموعد إعادة فتح المدارس مع دخول البلاد حالة العزل العام بسبب فيروس كورونا الأسبوع الرابع.

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وكتب على "تويتر" "أستطيع طمأنة المدارس وأولياء الأمور أن المدارس لن تعود إلاعندما تشير الأدلة العلمية إلى أن هذا هو الوقت المناسب لذلك".

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في آخر إحصائية لها السبت، عن تسجيل 888 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة ما يرفع عدد الوفيات إلى 15464.

كما تم تسجيل 5526 إصابة جديدة بالعدوى، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 114217.

المصدر: رويترز