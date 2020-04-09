بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن بلاده تدعم وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وقال راب: "هذه خطوة مهمة نحو وقف دائم لإطلاق النار يحتاجه اليمنيون".

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وأضاف: "أدعو حكومة اليمن والحوثيين لوقف كافة الأعمال القتالية فورا".

وزودت الولايات المتحدة وبريطانيا التحالف الذي تقوده السعودية بالسلاح والدعم المخابراتي واللوجيستي.

جير بالذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن مساء الأربعاء أنه سيوقف عملياته العسكرية اعتبارا من الساعة 9 بتوقيت غرينتش يوم الخميس 9 أبريل، ولمدة أسبوعين في دعم لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 100 ألف شخص.

المصدر: رويترز