دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في اليمن

دخل وقف إطلاق النار في أنحاء اليمن حيز التنفيذ الخميس، في خطوة تستهدف منع تفشي فيروس كورونا، مما أنعش الآمال في وضع حد للحرب الدائرة منذ 5 سنوات.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية مساء الأربعاء أنه سيوقف عملياته العسكرية اعتبارا من الساعة 9 بتوقيت غرينتش الخميس ولمدة أسبوعين في دعم لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 100 ألف شخص.

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ولم تعلن قيادة جماعة الحوثي بعد ما إذا كانت ستحذو حذو التحالف فيما قد يكون أول انفراجا في جهود السلام منذ أواخر 2018.

وقال التحالف إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراء المحادثات التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وأنها جاءت لأسباب منها تفادي تفش محتمل لفيروس كورونا المستجد، علما أن اليمن لم يعلن أي حالات إصابة بالمرض بعد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن رحبت بإعلان وقف إطلاق النار وحثت الحوثيين على الرد بالمثل على مبادرة التحالف، ودعا جميع الأطراف إلى التعاون مع جهود غريفيث لإجراء المحادثات.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين على الدخول المحادثات "بنيّة طيبة ودون شروط مسبقة" للاتفاق على آلية لتنفيذ هدنة على مستوى البلاد وعلى خطوات إنسانية واقتصادية لبناء الثقة والتوصل لتسوية سياسية.

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ورحب سعوديون ويمنيون يقيمون في السعودية التي تعرضت مدنها للصواريخ الحوثية، بأنباء وقف إطلاق النار.

ويشهد اليمن أفقر الدول العربية، اضطرابات وأعمال عنف منذ أجبر الحوثيون حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر 2014 مما دفع التحالف بقيادة السعودية للتدخل في مارس 2015.

المصدر: رويترز