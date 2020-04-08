نائب وزير الدفاع السعودي: المملكة تدعم دعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد واستئناف المحادثات في اليمن

قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إن المملكة تدعم تماما دعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد وإجراءات إعادة بناء الثقة واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنية.

وأضاف خالد بن سلمان في تغريدة على "تويتر" "بناء على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين".

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وتابع قائلا: "نأمل أن يشكل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مناخا أكثر فاعلية لتهدئة التوترات، والعمل نحو حل سياسي مستدام، وتركيز كافة الجهود على صحة وسلامة الشعب اليمني".

وشدد على أن المملكة "لا ولن تفرط في أمنها، مبينا أن الأوان قد آن ليعي الحوثيون أن تفويت هذه الفرصة هي خذلان لمصالح أبناء اليمن".

وأوضح أن عدم استجابة الحوثيين اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها، مؤكدا أن الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعا لأحد وهذه فرصة لجماعة أنصار الله لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران.

وأفاد نائب وزير الدفاع بأن اليمن اليوم معرض لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا.

وأعلن خالد بن سلمان أن المملكة ستساهم بـ500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

المملكة تثمن وتدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل بين مكونات الشعب اليمني الشقيق، ولن تتوانى عن السعي لما فيه خير اليمن واهله، ولذلك تدعم المملكة جهود المبعوث الأممي والآن الفرصة امام الحوثيين لإثبات جديتهم امام العالم واعلائهم لمصلحة اليمن بدلًا من مصالح أطراف خارجية — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 8, 2020

ان عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض ابناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها. الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار انهم ليسوا اداة في يد ايران — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 8, 2020

المصدر: RT + "تويتر"