السعودية: وقف إطلاق النار في اليمن بغية مكافحة كورونا وعقد اجتماع بين أطراف النزاع

أعلنت السعودية أن وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف الذي تقوده في اليمن لمدة اسبوعين، يأتي بهدف دعم جهود مكافحة فيروس كورونا، وإطلاق مفاوضات بغية التوصل إلى هدنة مستدامة.

وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على حسابه الرسمي في "تويتر" فجر اليوم الخميس، أن قرار التحالف جاء استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي إلى وقف إطلاق النار والتهدئة في اليمن وإطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية من أجل التصدي لانتشار الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19".

وتابع الجبير: "نأمل أن يساعد وقف إطلاق النار في تسهيل الاجتماع الذي دعا إليه مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلين عسكريين من التحالف للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار".

استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي لوقف إطلاق النار والتهدئة في اليمن و الدعوة إلى البدء في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد، سيبدأ تحالف دعم الشرعية في مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) April 9, 2020

وقال الجبير إن المملكة "تدعم منذ عقود وبشكل أكبر منذ بدء الأزمة اقتصاديا وإنسانيا لإنهاء معاناة اليمنيين"، لافتا إلى أن الحكومة السعودية خصصت لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2020 مبلغ 500 مليون دولار منها 25 مليون دولار لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.

من جانبه، أكد سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، على حسابه في "تويتر"، أن وقف إطلاق النار يأتي لدعم جهود البعثة الأممية لمواجهة جائحة كورونا في اليمن وعقد اجتماع بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين وفريق عسكري من التحالف لمناقشة مقترحاته بشأن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في اليمن وخطوات بناء الثقة.

تهدف مبادرة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين

استجابة لدعم جهود@OSE_Yemenلمواجهة جائحة الكورونا في اليمن وعقد اجتماع بين الحكومة اليمنية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف لمناقشة مقترحاته بشأن التوصل لوقف إطلاق النار دائم في اليمن وخطوات بناء الثقة. — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 8, 2020

المصدر: RT