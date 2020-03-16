روسيا تعلن عدم تراجع إندونيسيا عن شراء مقاتلات "سو-35"

أعلن رئيس الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغايف اليوم الاثنين، أن روسيا لم تتلق إخطارا رسميا من الطرف الإندونيسي بالتخلي عن صفقة شراء مقاتلات "سو-35" الروسية.

إقرأ المزيد

وأشار شوغايف إلى أن جاكرتا لا تزال مهتمة بهذه المقاتلة، نافيا ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن أحد مصادرها، أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أجبرت إندونيسيا على التراجع عن صفقة شراء المقاتلة "سو-35" مع روسيا، والتي تتضمن 11 مقاتلة.

وتابع: "لم نتلق أي رفض رسمي، لم نتلق أي إخطار بهذا الشأن، ولم يبلغنا أحد شفهيا، ولذلك، أعتقد أنها معلومة لم يتم التحقق منها جيدا​​​. نأمل أن يتم تنفيذ هذا العقد، لاسيما وأن إندونيسيا مهتمة بهذه المقاتلات".

وكان السفير الأندونيسي في موسكو محمد وحيد سوبريادي، قد أعلن في 12 فبراير الماضي، أن بلاده باقية على التزامها بشراء مقاتلات "سو-35" من روسيا، إلا أنه بين أن الصفقة أبرزت عددا من التحديات، من بينها تبادل الصادرات.

يذكر أن اتفاقية توريد 11 مقاتلة من طراز "سو-35" وقعت بين روسيا وإندونيسا عام 2018.

وكانت وسائل الإعلام أفادت الصيف الماضي بتخلي إندونيسيا عن الصفقة، فيما نفى مدير عام شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف فسخ الصفقة، أو تعطلها.

المصدر: وكالات