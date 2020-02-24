صحيفة أمريكية تقيم قدرات مقاتلة "سو-35" الروسية

أشار مقال نشره موقع صحيفة Military Watch الأمريكية إلى تفوق مقاتلة "سو-35" على F-15EX الأمريكية.

وأشار المقال إلى إن "مقاتلات روسية من نوع "سو-35"، وأخرى أمريكية من نوع F-15EX ستتنافس ضمن مناقصة لتسليح القوات الجوية الهندية، لكن الطائرات الروسية لديها فرص أكبر للفوز بسبب عدد من المزايا الهامة التي تتمتع بها".

وتبعا للخبراء فإنه وعلى الرغم من أن طائرات F-15EX لديها سرعة تحليق أكبر 2.5 ماخ مقارنة بـ 2.25 ماخ لـ "سو-35" الروسية، إلا أن الثانية تتميز برادارات Irbis-E ذات قدرات أكبر من رادرات منافستها الأمريكية.

كما نوه الخبراء بأن مقاتلات "سو-35" الروسية مزودة بأسلحة وتقنيات أكثر تطورا من منافستها الأمريكية، تسمح لها بتعقب 30 هدفا والتعامل مع 8 أهداف في وقت واحد، فضلا عن تسلحها بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

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وصممت مقالات "سو-35" من الجيل 4++ لتكون متعددة المهام وتحقق التفوق في مختلف المهمات الجوية، وتكون قادرة على تقديم الدعم والإسناد لمختلف القوات العسكرية، ويشمل تسليحها أنواعا مختلفة من الصواريخ والذخائر من نوع "جو-جو" و"جو-أرض".

أما F-15EX فهي نسخة مطورة عن مقاتلات F-15E Strike Eagle، اشترت أمريكا أول دفعة منها لقواتها الجوية في يناير العام الجاري، وتتسلح هذه الطائرات بـ 22 صاروخ "جو-جو"، ورادارات AESA.

المصدر: نوفوستي