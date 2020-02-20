روسيا تدعم أسطولها الجوي بطائرات استطلاع جديدة

أعلن مصنع "مايسييف" الروسي أن الخبراء انتهوا من تعديل نموذج لطائرات ستستخدم لأغراض الرصد والاستطلاع.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النموذج الجديد الذي سيخضع للاختبارات قريبا هو عبارة عن طائرة مروحية توربينية مطورة عن طائرات An-140-100 الروسية المتعددة المهام.

وقال بيان صادر عن الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات إن An-140-100 الجديدة حصلت على تعديلات خاصة شملت بعض أجزاء الهيكل والأنظمة الإلكترونية، كما زودت بمعدات تسمح لها بإجراء رحلات جوية للاستطلاع والتصوير.

وبفضل المعدات الجديدة ستتمكن الطائرة من التقاط صور عالية الدقة من الجو لتفاصيل الأرض، من الممكن أن تستخدم في العديد من المجالات، كالعسكرية، أو وضع الخرائط ومراقبة الغطاء النباتي.

إقرأ المزيد

ويشير الخبراء في مصنع "مايسييف" الروسي إلى أن النموذج المعدل الجديد من An-140-100 سيخضع للعديد من الاختبارات قبل البدء بإنتاجه بأعداد كبيرة، بما فيها اختبارات للتحقق من فاعلية التصميم، والتحقق من الأنظمة الإلكترونية، واختبارات للطيران، واختبارات لأنظمة الرصد والتصوير.

المصدر: تاس