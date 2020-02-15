روسيا تختبر طائرة مدنية واعدة

بدأ الخبراء في شركة "أورال" الروسية باختبار طائرة صغيرة بمواصفات عملية تجعلها من أفضل الطائرات المدنية الخفيفة كفاءة واقتصادا.

وحول هذه الطائرة قال المدير العام للمصنع، فاديم باديخا، من المفترض أن تحل طائرة TVS-2-DTS (بايكال) محل طائرات An-2 المدنية الصغيرة المتعددة الاستخدامات في روسيا، لقد صنعنا نموذجا أوليا لهذه الطائرة واجتاز هذا النموذج العديد من الاختبارات بما فيها اختبارات المتانة والطيران وآلية عمل معدات الطيران والاتصال، وأثبت كفاءته على العمل في مختلف الظروف الجوية، لقد اتفقنا مع مصنع "أولان" الروسي على بدء الإنتاج المتسلسل لهذا النوع من الطائرات.

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وأشار باديخا إلى أن (أورال) الجديدة هي طائرة مدنية صغيرة متعددة الاستخدامات، يمكن استعمالها لنقل الركاب والبضائع وأعمال الرصد البيئي وحتى الإنقاذ، زودت بمحركات مروحية توربينية، وصنعت من مواد متينة وخفيفة الوزن، وزوج من الأجنحة المزدوجة المصممة بطريقة فريدة لتحسن من آلية الطيران وتقلل من استهلاك الوقود.

وأوضح أن الطائرة مزودة بمعدات وإلكترونيات روسية الصنع بالكامل، تضاهي نظائرها الأجنبية، وتحتوي على أحدث أنظمة التوجيه والاتصال وتحديد المواقع.

ويقول الخبراء في الشركة المصنعة لهذه الطائرة إن الهدف الأساسي من تطويرها هو جعلها وسيلة نقل جوي فعالة وعملية لنقل الركاب من وإلى المناطق النائية في روسيا، واعتمادها كطائرة أساسية في النقل الإقليمي داخل روسيا.

المصدر: لايف. رو