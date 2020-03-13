"بلومبرغ": إندونيسيا فسخت صفقة شراء "سو-35" الروسية بضغط من واشنطن

أفادت وكالة "بلومبرغ" الدولية بأن الإدارة الأمريكية أجبرت إندونيسيا على فسخ الصفقة المعقودة مع روسيا بشأن شراء مقاتلات "سو-35" روسية الصنع، والتي تقدر قيمتها بنحو مليار دولار.

وعلاوة على ذلك فإن جاكارتا تخلت كذلك عن شراء زوارق حربية صينية بمبلغ 200 مليون دولار وفق الوكالة.

وحسب الوكالة فإن الولايات المتحدة لوحت لإندونيسيا بعقوبات اقتصادية يحتمل أن يفرضها الجانب الأمريكي عليها في حال إنجاز الصفقة.

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هذا ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تلك المعلومات، إلا أن دبلوماسيين أمريكيين أعادوا إلى الأذهان أن واشنطن تدعو حلفاءها باستمرار إلى التخلي عن التعاون العسكري التقني مع روسيا وإلا يمكن أن تفرض عليهم عقوبات بموجب قانون CAATSA الذي يسمح بفرض عقوبات على دول أخرى تتعاون مع موسكو في المجال العسكري التقني.

فيما لم يصدر الجانبان الروسي والإندونيسي تأكيدا رسميا لتلك المعلومات.

يذكر أن اتفاقية توريد 11 مقاتلة من طراز "سو-35" وقعت بين روسيا وإندونيسا عام 2018. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت الصيف الماضي بتخلي إندونيسيا عن الصفقة.

مع ذلك فإن مدير عام شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، أعلن آنذاك أن روسيا جاهزة لتنفيذ الصفقة.