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بسبب كورونا... إيران تفكر في منح "إجازة" لنزلاء السجون

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بسبب كورونا... إيران تفكر في منح
Reuters Morteza Nikoubazl
سجن إيراني (صورة أرشيفية)
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اقترح مسؤولون إيرانيون منح "إجازات" لفئة من السجناء كإجراء من شأنه الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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قال رئيس لجنة محافظة طهران لمكافحة كورونا: "طلبنا من السلطة القضائية منح إجازة للسجناء الذين يحملون شهادات صحة، لتقليص أعدادهم في السجون والحد من انتشار فيروس كورونا".

يأتي ذلك بعد أنباء عن وفاة سجين في سجن طهران الكبير ظهرت عليه أعراض كورونا.

وأعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 22 والإصابات إلى 141، كما أعلن اليوم أيضا أن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بات في عداد المصابين بالفيروس الخطير.

المصدر: RT

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