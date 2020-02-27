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مراسلنا: إصابة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا

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مراسلنا: إصابة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا
Reuters WANA NEWS AGENCY
البرلمان الإيراني
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أصيب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا، حسبما أفاد مراسلنا اليوم الخميس.

وقال  ذو النور إنه فرض على نفسه حجرا صحيا بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا مؤكدا أن إيران ستتمكن من التغلب على الفيروس ... يذكر أن ذو النور كذلك نائب عن مدينة قم في البرلمان.

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وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة أكدت إصابته بفيروس "كورونا".

المصدر: RT

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