 
مباشر

إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس "كورونا"

أخبار العالم

إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس
Reuters Nazanin Tabatabaee
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbyd

قال مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، إن نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة أكدت إصابته بفيروس "كورونا".

إقرأ المزيد
الصحة الإيرانية تدعو المواطنين إلى البقاء في منازلهم مع انتشار فيروس
الصحة الإيرانية تدعو المواطنين إلى البقاء في منازلهم مع انتشار فيروس "كورونا"

وقد عينت السلطات الإيرانية بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، حريرجي في منصب رئيس لجنة مكافحة فيروس "كورونا"، التي أمر بتشكيلها الرئيس حسن روحاني.

وفي تصريح من داخل المستشفى قال حريرجي: "لقد عانيت منذ الأمس من ارتفاع درجة الحرارة وشعرت بالإعياء والتعب وبعد إجرائي فحوصات كورونا تبين إصابتي به لذلك عزلت نفسي في مكان ما واتلقى العلاج وآمل أن أتعافى".

هذا وأعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع إلى 17 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قصة حراك مستمر.. "يتنحاو قاع" ما يزال يصدح في شوارع الجزائر