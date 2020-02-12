أمير قطر يبدي قناعته بقدرة الصين على الفوز في المعركة ضد فيروس "كورونا"

أجرى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ليلة أمس الثلاثاء مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني تناولت جهود محاربة فيروس كورونا الجديد.

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وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية بأن الرئيس شي في هذه المكالمة أعرب عن ثقته في تحقيق بلاده النصر التام على الفيروس الفتاك الذي تجاوزت حصيلة ضحاياه المتوفين 1100 شخص، مشددا على إحراز حكومة بكين "تقدما إيجابيا" في هذا السبيل من خلال تدابير الوقاية والسيطرة الصارمة.

وأعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده للحفاظ على التنسيق الوثيق مع قطر وإمدادها بآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة الفيروس في الوقت المناسب، و"ضمان حياة وصحة المواطنين القطريين المتواجدين في الصين من أجل حماية صحة وسلامة شعبي البلدين بطريقة ملموسة".

وقال شي إن الدوحة في هذه المرحلة الحرجة أعربت مرارا عن دعمها لبكين وفتحت شبكة الخطوط الجوية القطرية لتيسير نقل المواد اللازمة لمكافحة كورونا، مبديا امتنان وتقدير الجانب الصيني لزملائه القطريين على هذه الخطوات.

من جانبه، أعرب الأمير تميم عن دعم دولة قطر القوي للصين حكومة وشعبا في مكافحة الفيروس، مشيدا بالإجراءات القوية التي اتخذتها حكومة بكين في هذه المسألة.

وأبدى أمير قطر قناعته التامة بقدرة الصين على "الفوز في المعركة ضد الفيروس في أقرب وقت ممكن" و"التغلب على الصعوبات العاجلة"، مشددا على أن بلاده ستظل تقف دائما إلى جانب الشعب الصيني.

وأشار الأمير تميم إلى أن بلاده ستتبع بدقة نصائح منظمة الصحة العالمية، وأعلن عن نيته توجيه المؤسسات الصحية القطرية بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني، مبديا استعداد الدوحة لتقديم المساعدة إلى بكين "في أي وقت" وفقا لحاجات الجانب الصيني.

المصدر: شينخوا