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"كورونا" يحصد أرواح 1113 شخصا في الصين وتسجيل 44.6 ألف إصابة

أخبار العالم

Reuters
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أعلنت السلطات الصينية الرسمية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس" كورونا" في البلاد إلى 1113 حالة وفاة، وأكثر من44.6 ألف مصاب.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان:"حتى منتصف الليل من يوم 11 فبراير الجاري حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليما تفيد بأن عدد المصابين بلغ 44653 إصابة مؤكدة، ووفاة 1113 شخصا"، وأكد البيان شفاء 4740 شخصا.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أكد مؤخرا أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" على العالم.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت صباح أمس الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس" كورونا" في البلاد إلى 1016 حالة وفاة، متخطيا بذلك لأول مرة حاجز الألف وفاة.

المصدر: وكالات 

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